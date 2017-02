Alien: Covenant, rilasciato in rete il nuovo poster del film di Ridley Scott!

Laha rilasciato online un nuovo emblematico poster per, che stavolta fornisce un nuovo consiglio per difendersi dalle creature aliene che daranno la caccia ai coloni della Covenant.è tornato alla regia del sequel di, che promette di ricollegarsi all’originale film di

Dopo il primo poster che ci avvertiva di cominciare a correre se mai ci capitasse di incontrare un Neomorfo (così vengono chiamate per ora le nuove creature simili agli Xenomorfi di Alien), il nuovo poster ci invita a nasconderci qualora avessimo la disgrazia di imbatterci in un uovo alieno, visto il suo contenuto per niente amichevole. Si tratta di un altro richiamo alla saga fantascientifica originale del regista Ridley Scott, e ci permette di dare un'altra occhiata ad una delle uova non ancora schiuse che nascondono i facehugger, pronti a scatenare un nuovo ciclo di terrore a bordo della Covenant.

Ridley Scott torna all'universo che ha contribuito a creare con Alien: Covenant, un nuovo capitolo della saga cinematografica di Alien, con l’aiuto di Jack Paglen (Transcendence) e Michael Green (Green Lantern), che hanno scritto la sceneggiatura della pellicola. L'equipaggio della nave colonia Covenant, diretta verso un remoto pianeta da rendere abitabile sul lato più remoto della galassia, viene dirottato su un pianeta che emette un segnale di soccorso. Qui, i coloni scoprono un apparente paradiso inesplorato che in realtà cela pericolose minacce. Quando però se ne rendono conto, dovranno tentare la fuga da una serie di creature inarrestabili.

In Alien: Covenant vedremo tra gli altri gli attori Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander Inghilterra, Noomi Rapace, Guy Pearce, Benjamin Rigby e James Franco.

Alien: Covenant esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 Maggio 2017.