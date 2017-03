Alien: Covenant, Ridley Scott non vuole più mollare il franchise

arriverà nelle sale questa estate, e il film occupa un posto fondamentale nella saga: essendo sia il sequel diche il prequel all’originale disostanzialmente colmerà l’ampio divario di continuità che separa i due film. A quanto sappiamo però, non sarà l’unica pellicola a inserirsi in questo gap temporale.

Si potrebbe pensare che dopo il lavoro svolto in Alien: Covenant, Ridley Scott sarebbe contento di ritirarsi dal franchise, una volta impostata la sua personale visione degli avvenimenti che hanno dato origine ad una delle saghe più longeve della cinematografia. Tuttavia, secondo Ridley Scott stesso, il franchise di Alien è tutt'altro che concluso.

Parlando con il The Sydney Morning Herald, Scott ha detto che il franchise di Alien non si esaurirà nel prossimo futuro, perché lavorare su Prometheus e Alien: Covenant ha riacceso la sua passione per la saga. "Se voglio veramente un franchise, posso sfornarne altri sei. Non ho intenzione di chiuderlo di nuovo. Niente da fare."

Per coloro che ritengono questa affermazione solo un pio desiderio (del tipo cosa potrebbe accadere se Alien: Covenant andrà bene al box office), è utile ricordare come Ridley Scott abbia, a quanto pare, già iniziato a lavorare sul prossimo capitolo, assumendo che Covenant andrà abbastanza bene da giustificare un altro capitolo: "Se avrà successo è meglio essere pronti, non vogliamo un divario di due anni. Quindi sarò pronto per ripartire l'anno prossimo. "

Nessuna parola invece su quello che i prossimi capitoli della saga potrebbero narrare: più seguiti sulla scia dei prequel di Alien, o sequel veri e propri del vecchio filone narrativo? E se Scott ha in programma tanti sequel aggiuntivi, cosa ne è stato del piano che il regista Neill Blomkamp aveva progettato per Alien 5? Dovremo forse rassegnarci a non vederlo mai realizzato? Il tempo ce lo dirà molto presto, e probabilmente dipenderà dalla reazione dei fan ad Alien: Covenant.