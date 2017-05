Alien: Covenant, Ridley Scott inizierà a lavorare al sequel entro 14 mesi!

Il registasembra avere un sacco di idee già pronte in cantiere per la saga di Alien. Domani al cinema in Italia esce, e lui già pensa al seguito.

Scott è tornato a girare i film sugli alieni, che aveva iniziato nel 1979, nel 2012, proponendo l'inizio della nuova trilogia con Prometheus. Già sappiamo che Covenant è solo il primo di molti film che il regista vuole girare sulla nuova saga (almeno altri quattro, ha detto) e dunque non vuole aspettare molto prima di iniziare a girare il prossimo.

In un'intervista con IGN ha dichiarato: "Stiamo scrivendo (un sequel) adesso, proprio mentre parliamo. Lo gireremo entro 14 mesi."

Il regista ha anche confermato che sta programmando di dare risposta ad alcuni misteri ancora non risolti nell'universo da lui stesso creato, dicendo che alcune cose sono state volutamente "lasciate aperte": "E' per questo che lo sto facendo, così vi fate queste domande."

E alla fine Scott ha detto che fino a quando i prequel/sequel manterranno gli standard che lui si è prefissato, continuerà a farne: "Quando va bene va bene. Se il sequel è buono, vale la pena!"

Nel cast di Alien: Covenant: Katherine Waterston, Michael Fassbender, Danny McBride, Noomi Rapace, Jussie Smollett, Demian Bichir, Carmen Ejogo, Billy Crudup e Amy Seimetz.