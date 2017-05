Alien: Covenant, Ridley Scott dice che i sequel saranno due, non quattro!

Al momento il regista diha dichiarato che i sequel della nuova saga di Alien iniziata con Prometheus saranno due non quattro come da rumor degli ultimi giorni.

In un'intervista con Yahoo Movies, Scott ha parlato de prossimo film, che si chiamerà probabilmente Awakening, e del fatto che possa o meno essere la fine dei prequel: "Non lo so (farò) forse due altri film, o uno solo, non lo so."

Questo in effetti differisce rispetto a quanto lo stesso regista aveva riferito a Fandango lo scorso marzo. Poi ha detto: "Ce ne sarà un altro prima che - letteralmente e logicamente - si possa tornare indietro all'Alien originale... Se questo avrà successo, e anche il prossimo, ce ne saranno di sicuro altri tre."

Riguardo le reazioni contrastanti dei fan a Prometheus, Scott ha dichiarato che "I fan, in modo piuttosto divertente - non hanno l'ultima parola - ma sono il riflesso dei tuoi dubbi su qualcosa, e poi ti rendi conto di aver avuto ragione o torto. E' così che funziona. Penso che non sia ragionevole non prendere in considerazione la reazione dei fan."

Alien: Covenant. Nel cast ci sono Michael Fassbender, Katherine Waterston, Danny McBride, Billy Crudup, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Alexander England, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Benjamin Rigby, e James Franco.