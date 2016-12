Alien: Covenant, la protagonista Katherine Waterston rivela nuovi particolari

Fino ad oggi, sono stati diffusi ben pochi dettagli della trama di. Il primo trailer è stato però rilasciato per Natale, e ci ha inviato un messaggio molto chiaro: questo film sarà estremamente violento. La protagonistasi è inoltre sbottonata su alcuni aspetti del suo personaggio.

Ovviamente riluttante a rivelare grossi spoiler sul film, Katherine Waterston si è però offerta di chiarire alcuni aspetti del film per quanto riguarda il suo personaggio Daniels in un'intervista esclusiva con ComicBook.com. "È incaricata di una missione di colonizzazione di un nuovo pianeta", ha detto Waterston. "Lei è il capo della terraformazione. È fondamentalmente un giardiniere spaziale, ed è estremamente importante quando ci si sta spostando su un nuovo pianeta."

"Poi, scoprirà di avere un coraggio che lei non sapeva di avere. Questa è una somiglianza, credo, con l'originale, dove c’erano persone che non volevano essere nelle circostanze in cui si trovano." La somiglianza a cui Waterston si sta riferendo è un evidente parallelo con l’eroina originale del franchise di Alien: Ripley, interpretata da Sigourney Weaver.

"Ovviamente Ridley è tornato a questo franchise con Prometheus, e l’omaggio è qualcosa che è sicuramente interessato a fare. Ho pensato che fosse fantastico arrivare a far parte di questo mondo, ma non ho davvero pensato a cosa avrei dovuto fare, perché se lo avessi fatto probabilmente mi sarei solo fatta prendere dal panico."

Riguardo le scene di violenza, Waterston ammette che sarà abbastanza pesante, ma che non sia niente che i fan non saranno in grado di gestire o apprezzare. " È davvero assurdo", ha detto Waterston. " È sicuramente pauroso. Ma penso che le persone saranno in grado di gestirlo, e sarà una grande emozione. Non penso che distruggerà la vita di qualcuno, ma è sicuramente spaventoso. C'è anche leggerezza nel film, e meravigliose dinamiche interpersonali. Questo è qualcosa che ha reso grande il film originale. Ti senti davvero come se conoscessi queste persone e ti intristisce davvero vederle morire."