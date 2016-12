Alien: Covenant, primo violento trailer per il film di Ridley Scott

Come promesso, la Twentieth Century Fox ha diffuso per Natale il primo violentissimo trailer di, sequel dinonché prequel della saga originale di. Potete visionare il trailer, anche nella versione doppiata in italiano, comodamente in calce a questa notizia.

In Alien: Covenant, l'equipaggio della navicella 'Covenant' finisce su un pianeta lontano nella galassia e pensa di aver trovato un paradiso inesplorato. Invece si troverà nel bel mezzo di un pianeta oscuro e pericoloso, abitato da creature violente.

Nel cast di questo film troveremo Katherine Waterston nei panni della protagonista insieme a Danny McBride, Michael Fassbender, Demián Bichir, Billy Crudup, Noomi Rapace e Guy Pearce. La Twentieth Century Fox distribuirà la pellicola nel mondo il prossimo maggio.