Alien: Covenant, la prima foto con Katherine Waterston

Il marketing di, in queste ore, si sta davvero intensificando, con numerose immagini rilasciate in rete. L'ultima, in ordine di tempo, ve la mostriamo quest'oggi ed è stata pubblicata originariamente da Entertainment Weekly.

La foto ci mostra la protagonista di questo nuovo capitolo della saga di Alien, Daniels, a cui darà vita l'attrice Katherine Waterston.

Alien: Covenant è il diretto sequel del precedente Prometheus, uscito nel 2012, ed è diretto da Ridley Scott. Oltre alla Waterston nel film troveremo Demian Bichir, Danny McBride e Billy Crudup; più recentemente è stato annunciato che anche James Franco avrà un ruolo nel film.

Dal precedente capitolo, inoltre, faranno ritorno Michael Fassbender, Guy Pearce e Noomi Rapace. Alien: Covenant debutterà nei cinema di tutto il mondo il prossimo maggio. Un trailer dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.