Alien: Covenant, online il sito ufficiale, nuove immagini diffuse online!

Il mondo intero sta fremendo per riuscire a vedere finalmente il primo trailer di, il sequel didi, che dovrebbe arrivare online molto probabilmente entro il fine settimana, ma nel frattempo possiamo mostrarvi un paio di nuove immagini ufficiali prese direttamente dall’atteso horror fantascientifico...

Il sito ufficiale di Alien: Covenant della Twentieth Century Fox è ora attivo, il che ha portato alla speculazione da parte degli addetti ai lavori che il primo trailer non tarderà ad arrivare online. Alcuni rumor indicano infatti che il debutto del teaser trailer avverrà durante il fine settimana ad un orario non meglio specificato, ma non si ha ancora alcuna conferma ufficiale.

Tuttavia, per ingannare l’attesa dei fan sono state rilasciate online un paio di nuove immagini ufficiali del film. La prima ci arriva grazie ad Empire, e permette di dare un altro sguardo dietro le quinte a Katherine Waterston nei panni sudati di Daniels. Appare evidente il rimando al capostipite Alien tra atmosfere, aspetto ed abbigliamento della protagonista, veramente molto simile a quello di Sigourney Weaver.

La seconda immagine arriva ancora una volta grazie al profilo Twitter Alien Anthology, e ci mostra Michael Fassbender nei panni dell’androide Walter, mentre è apparentemente intento a suonare un pianoforte a coda in un ambiente spoglio e asettico. Questa volta l’immagine non è accompagnata da una serie di numeri (che molti hanno ipotizzato trattarsi della data in cui le foto sarebbero state scattate) ma soltanto da una serie di trattini: “------------“.

In Alien: Covenant, sequel di Prometheus e prequel dell’Alien originale, i membri dell'equipaggio della nave da trasporto Covenant, diretti verso un remoto pianeta con l’obiettivo di colonizzarlo, scopriranno quello che credono erroneamente essere un paradiso inesplorato, ma che in realtà si rivelerà un mondo minaccioso e ostile in cui si manifesteranno gli orrori più indicibili dello spazio profondo.

Alien: Covenant esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 maggio 2017.