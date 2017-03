Alien: Covenant, online il red band trailer con scene inedite!

L'ultimo trailer diè ora finalmente disponibile nella versione Red Band, che ci mostra un paio di scene più sanguinolente e naturalmente qualche volgarità in più che il trailer originale aveva appositamente censurato. In attesa della versione doppiata in italiano, potete vedere il video, in calce alla notizia, subito dopo il salto!

Le scene in più, per la verità quasi dei singoli fotogrammi data la loro brevità, ci mostrano quello che potrebbe essere un Ingegnere sezionato, e una nuova inquadratura dell’ormai famosa scena della doccia, vista nel primo trailer.

Alien: Covenant è ambientato anni dopo lo sfortunato viaggio della Prometheus, e rivelerà finalmente ciò che è successo ai due sopravvissuti del film. Mentre Noomi Rapace riprenderà il suo ruolo in quello che è pensato molto probabilmente per essere solo un cameo (e qui le percentuali che la danno per morta sono molto alte), Michael Fassbender farà il suo trionfale ritorno in questo film, dove non solo riprenderà i panni del suo personaggio di David, ma sarà sempre lui a interpretare un altro androide che sbarca sul pianeta "Paradise" assieme all'equipaggio di coloni della Covenant.

In Alien: Covenant, infatti, assisteremo al viaggio verso un remoto pianeta da parte di un gruppo di coloni, che però, in seguito al ricevimento di un segnale d’aiuto inviato da un pianeta mai mappato, deciderà di indagare. Purtroppo per loro, quello che pensano essere un paradiso inesplorato, è in realtà un pericoloso e ostile mondo, il cui unico abitante è il "sintetico" David, superstite della spedizione Prometheus.

Anche se il pianeta sembra essere in grado di sostenere la vita umana, è anche l'habitat di mortali organismi parassiti che dopo una gestazione nel corpo umano ne escono formati, diventando un mostro compiuto che darà la caccia a tutti gli esseri viventi sul suo cammino.

Alien: Covenant uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 maggio 2017.