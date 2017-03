Alien: Covenant, nuove informazioni sui personaggi del film

Un giorno dopo l'uscita del full trailer disi possono fare alcune valutazioni sui personaggi che andremo a conoscere nel film, diretto da Ridley Scott, sequel di Prometheus e direttamente collegato al primo grande capolavoro, Alien, aprendo ad alcune riflessioni su uno dei film più attesi del 2017.

Il full trailer di Alien: Covenant era molto atteso e ora si può dire qualcosa in più sui personaggi di Katherine Waterston, Denise, sposata con il capitano Branson (James Franco), e come Ripley in Alien, secondo ufficiale.

"Un'enorme ala della navicella è destinata a un macchinario gigantesco. Siamo rimasti li sopra per sette mesi e abbiamo avuto modo di conoscerci e di creare un'intesa." ha detto Waterston.

Billy Crudup interpreta il primo ufficiale Christopher Oram, un uomo religioso che eredita la leadership della nave dopo il cameo di James Franco.

"Il personaggio doveva essere un antagonista ma quando ho letto il copione ho sperato che poi in realtà non fosse cosi. C'è un conflitto in lui che è dettato dalla sua fede e questo è un aspetto importante."

Demian Bichir interpreta il sergente Lope che insieme al suo socio Hallett rappresentano la manovalanza della navicella.

"Un ruolo complesso, egli deve obbedire agli ordini ma allo stesso tempo si vive tutti insieme su questa navicella e le relazioni saranno comunque complicate."

Il cast di Alien:Covenant è composto da Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demian Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England e Benjamin Rigby.