Alien: Covenant, nel video il collegamento con Prometheus

La 20th Century Fox, in occasone dell'Alien Day di ieri ha voluto diffondere in rete una clip prologo di, prossimo capitolo del franchise creato da Ridley Scott. Nel video si mostra il collegamento tra, di cui Covenant è il sequel. Per evitare spoiler consigliamo la non visione del vidoe.

Dopo le foto di Michael Fassbender uscite qualche giorno fa, la 20th Century Fox continua la campagna promozionale del film, sequel di Prometheus e secondo prequel del capolavoro originario, Alien. La trama vede la navicella spaziale Covenant in viaggio verso un pianeta misterioso che si rivelerà un luogo oscuro e minaccioso, il cui unico abitante è l'androide David, sopravvissuto alla missione Prometheus.

Il cast di Alien: Covenant comprende Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demian Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett e Callie Hernandez. La pellicola arriverà nelle sale a maggio.