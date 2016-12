Alien: Covenant, un minaccioso teaser ci avverte che domani arriverà il trailer!

Laha rilasciato online tramite il proprio canale di Twitterun breve teaser che minacciosamente ci avverte che qualcosa sta per arrivare, giusto il tempo per il giorno di Natale! E cosa potrebbe essere se non l’attesissimo primo trailer di, ultima fatica di

In calce alla notizia potete ammirare il post di Twitter e il teaser trailer integrale, che ci mostra un uovo di Alien pronto a schiudersi e consegnarci il suo carico di orrori e tragedie. Ad accompagnare il video, una sola parola: Tomorrow. A quanto pare dovremo aspettare quindi solo poche ore, perché la Twentieth Century Fox ha deciso di regalarci per Natale quello che speriamo sarà un truculento ed appassionante primo trailer di Alien: Covenant, sequel diretto di Prometheus che nelle intenzioni del regista Ridley Scott dovrebbe ricollegarsi poi al primissimo Alien, capostipite di una delle saghe fantascientifiche più amate.

Il cast di Alien: Covenant è composto dalle vecchie conoscenze Michael Fassbender, che stavolta sarà chiamato ad interpretare un doppio ruolo nei panni degli androidi David e Walter; Noomi Rapace, che tornerà a interpretare la Dottoressa Elizabeth Shaw; e Guy Pearce, ancora una volta nei panni del decrepito e defunto (?) Peter Weyland. A questi si sono aggiunti la nuova protagonista Katherine Waterston, nei panni di Daniels; James Franco, nel ruolo di Branson, il capitano della Covenant e marito di Daniels; e Danny McBride, nel ruolo del pilota della Covenant.

Alien: Covenant, narrerà del viaggio della nave colonia Covenant, diretta verso un lontano pianeta sul lato più remoto della galassia. Purtroppo per loro, i membri dell'equipaggio scopriranno che quello che credono essere un paradiso inesplorato è in realtà un ostile e minaccioso mondo il cui unico abitante è l’androide David (Michael Fassbender), sopravvissuto alla spedizione Prometheus effettuata anni prima.

Alien: Covenant uscirà nei cinema statunitensi il 19 maggio 2017.