Alien: Covenant, ecco la splendida cover da collezione di Empire Magazine

Mentre cresce l'attesa per l'arrivo nelle sale didi, quest'oggiha rivelato la copertina del suo nuovo numero, proprio dedicata al sequel di

A occupare l'intera cover è un terrificante Xenomorfo con tanto di bava acida grondante dalla bocca e incorniciato da bellissime scritte in verde fluo. La storia del secondo capitolo della tetralogia prequel di Alien seguirà l'equipaggio della Covenant atterrare su di un pianeta da colonizzare; lo scopriranno ricco di vita, anche se proprio una di queste creature si rivelerà mortale e assetata di sangue, così da costringerli a una lotta per la sopravvivenze senza esclusione di colpi.



Alien: Covenant vedrà nel cast Katherine Waterson, Billy Crudop, Danny McBride, Carmen Ejogo, Damian Bichir e James Franco, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 11 maggio.