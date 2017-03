Alien: Covenant, nuovo trailer italiano e poster del film di Ridley Scott

La 20th Century Fox ha rilasciato quest'oggi online il secondo, spettacolare trailer italiano e un poster in lingua originale dell'attesissimodi, sequel die secondo capitolo della tetralogia prequel di Alien.

Questa volta come protagonisti vedremo i membri della nave spaziale Covenant, giunti su di un remoto pianeta florido di vita. Le prime esplorazioni sembrano infatti rivelare un pianeta quasi paradisiaco, ma ben presto una minaccia sopita da tempo farà cambiare idea all'equipaggio, che lotterà per restare in vita in quello che nella realtà sarà un vero e proprio Inferno.



Alien: Covenant vede nel cast Katherine Waterston, Michael Fassbender, Billy Crudup, Danny McBride, Carmen Ejogo e Damian Bichir, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 11 maggio.