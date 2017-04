Alien: Covenant, diffuse nuove spoilerose immagini del film di Ridley Scott!

Sono state diffuse online tre nuove immagini ufficiali di, terzo film diretto daambientato nell’universo dello, una delle quali potrebbe rivelare ciò che ne è stato dei misteriosi ingegneri che sono stati introdotti nell'ultimo film,. Trovate i nuovi scatti della pellicola in calce alla notizia!

Attenzione ai possibili SPOILER per chi non volesse rovinarsi la sorpresa!

La rivista Empire Magazine ha ufficialmente rilasciato online delle nuove immagini di Alien: Covenant che erano state pubblicate nel suo ultimo numero cartaceo, e a quanto pare rivelano uno spoiler potenzialmente importante sulla pellicola, oltre a una scena piuttosto sanguinolenta che promette una grande resa sul grande schermo.

La prima immagine presenta una figura misteriosa (che molto probabilmente sarà David, l’androide di Prometheus interpretato da Michael Fassbender) che si appresta a bombardare il pianeta natale degli Ingegneri. A quanto pare questa scena calza a pennello con un rumor diffusosi poco tempo fa, dove veniva descritta la stessa scena di distruzione scatenata da un David privo di emozioni.

L’immagine seguente ci mostra ancora David, questa volta accanto a Peter Weyland in un ambiente asettico, probabilmente in un flashback che servirà da introduzione al film. Infine, vediamo uno dei terrificanti Neomorfi che pasteggia sui resti di uno sfortunato membro dell'equipaggio della Covenant.

In Alien: Covenant, con cast composto da Michael Fassbender, Katherine Waterston, Demien Bichir e Danny McBride, vedremo l 'equipaggio dell’omonima nave coloniale scoprire quello che ritengono essere un paradiso inesplorato, ma che in realtà si rivela in poco tempo un mondo assai pericoloso, abitato da creature infettive e dal misterioso androide David (Michael Fassbender), sopravvissuto alla spedizione denominata Prometheus e che ora custodisce gelosamente i segreti di quel luogo da incubo.

Alien: Covenant, sarà rilasciato nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 maggio 2017.