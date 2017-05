Alien: Covenant, diffusa online una nuova clip

Uno dei film più attesi dell'anno sta per arrivare nelle sale. L'11 maggio verrà distribuito, sequel die secondo prequel di. Il film è diretto da Ridley Scott ed è stata diffusa online una nuova clip che mostra una delle scene più intense. In Italia verrà distribuito dalla 20th Century Fox.

Il film, come mostrato in un video diffuso recentemente, è collegato al precedente capitolo, Prometheus. La trama racconta della missione della navicella spaziale Covenant, diretta verso un pianeta misterioso che si rivelerà un luogo minaccioso e pieno d'insidie, dove l'unico abitante sembra essere il droide David, sopravvissuto alla spedizione Prometheus.

Il cast di Alien: Covenant comprende Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demian Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Noomi Rapace, Guy Pearce e Callie Hernandez. James Franco compare in un cameo.