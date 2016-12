Alien: Covenant, la descrizione delle scene mostrate alla stampa!

Ad un evento di questo dicembre sono state mostrate alla stampa alcune scene di, con il qualetorna alla regia di una nuova puntata del franchise che è senza dubbio una delle sue più amate creazioni. Ora sono stati diffusi i dettagli di queste clip, parzialmente mostrate nel trailer, ma attenzione agli

L’evento privato a cui hanno partecipato alcuni membri selezionati della stampa ha preso il via con un messaggio video introduttivo del regista Ridley Scott, dopodiché sono state proiettate le prime clip del film.

La prima clip mostra l’arrivo di una nave della Covenant sul pianeta. L'equipaggio si prepara per l'atterraggio e discute su quanto sarà difficile. Parte il conto alla rovescia. Mantengono un contatto radio con la nave madre e si scambiano qualche battuta prima di concentrarsi. La nave passa attraverso un temporale durante la discesa. Perde il segnale radio. È una discesa piuttosto movimentata ma i piloti affermano di avere il controllo. Attraversano le nuvole e possono vedere finalmente il sole.

La seconda clip è ambientata poco più avanti nel film. La nave Covenant tenta di comunicare con il gruppo sul pianeta, che sta chiamando aiuto nella speranza di poter tornare indietro. Un uomo vomita una grande quantità di sangue su una donna dell'equipaggio. Può a malapena camminare. L'uomo viene portato attraverso un corridoio della nave in una sala medica. Sulla parte superiore, la squadra ascolta la radio, ma non ottiene risposta. Una donna strappa la camicia del malato e vede qualcosa che si muove nei pressi della sua colonna vertebrale, così blocca lui e l'altra donna nell’infermeria. Li guarda attraverso la finestra della stanza quando delle spine escono dalla sua colonna vertebrale e qualcosa ne esce completamente fuori, uccidendolo. La donna chiusa dentro implora inutilmente di essere liberata. Un baby alieno, chiamato poi Neomorph, comincia a strisciare verso di lei. Ferris chiede aiuto, dicendo che c’è qualcosa a bordo.

Intanto l'altra parte della squadra sta lottando per tornare e anche loro hanno dei feriti. Quando sentono le urla della donna attaccata dal Neomorph, cominciano a correre. Ferris entra con una pistola, ma scivola sul sangue e spara sul soffitto. Chiude la porta sul suo piede per errore e zoppica via dopo averlo liberato. Il Neomorph le dà la caccia. Prende un'altra pistola e cerca di sparare un paio di volte, ma un colpo provoca una massiccia esplosione, e il Neomorph riesce a fuggire della nave di atterraggio poco prima che esploda completamente. L'equipaggio vede l'esplosione. Un altro uomo inizia a tremare così come ha fatto in precedenza il primo con l'alieno dentro di lui. Michael Fassbender osserva con calma, mentre altri cercano di calmare la vittima. Un alieno emerge dalla sua bocca tra sangue e budella.