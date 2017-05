Alien: Covenant, il cast ricorda in un video la prima visione del film originale

Nel corso del tour promozionale, il cast didiè stato intervistato da, rivelando le reazioni alla prima visione del film originale del 1979, di cui Covenant funge da secondo prequel dopo

Michael Fassbender ha dichiarato: «Sono entrato in sala estremamente tranquillo. Mi ha ricordato la prima volta che ho visto Wonder Woman. Sapete, il pensiero che stesse accadendo qualcosa di completamente diverso. È una storia simile allo Squalo, no? Ti resta addosso. Da ragazzo stai guardando un cosa molto sofisticata presentata ugualmente in modo sofisticato, quindi dal sapore reale».



Billy Crudop concorda con Fassbender, aggiungendo: «Proprio questo aspetto del film mi ha ucciso. Perché l'ho visto in sala quando era uscito e ho notato come gli attori stessero interpretando i loro personaggi con realismo in questo universo totalmente fantastico. Per me quella è stata una totale rivelazione». E Katherine Waterston rivela infine: «Avevo 12 anni quando sono andata al cinema a vederlo con mio fratello maggiore e per me è stata un'esperienza incredibile».



Alien: Covenant è attualmente in programma nella maggior parte delle sale italiane.