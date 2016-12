Alien: Covenant, arriva online una nuova sanguinolenta immagine ufficiale

Laha rilasciato online tramite il profilo Twitter “” una nuova misteriosa ed inquietante immagine, che profila tempi duri per l’equipaggio della Covenant nel sequel diintitolato. Possiamo essere ormai certi che un primo trailer non tarderà ad arrivare nei prossimi giorni!

Arrivati questo punto infatti, i fan del franchise di Alien sono così in subbuglio che non potranno attendere ancora molto per vedere il trailer di Alien: Covenant! L’hype per il sequel di Prometheus e prequel di Alien, sempre sotto la regia del prolifico Ridley Scott, si è scatenato sin da quando la 20th Century Fox ha tenuto un’anteprima del film, svelando le prime scene di Alien: Covenant a pochi fortunati addetti ai lavori. La risposta a quel filmato è stata estremamente positiva, con gli spettatori sicuri che il film tornasse a riprendere le radici sci-fi / horror del primo film di Alien. Da allora, tuttavia, il pubblico di fan più ampio è rimasto col fiato sospeso in attesa di un trailer, solo per ottenere una serie di immagini rompicapo che stanno venendo rilasciate sui social media.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'immagine di oggi è decisamente più inquietante di quelle precedenti. In quella che è molto probabilmente l’astronave titolare del film, chiamata Covenant, il gruppo di persone della Terra destinate ad una nuova colonia non se la passerà molto bene, dato che il viaggio chiaramente non andrà liscio come previsto. Come per le altre immagini del puzzle, la foto ha un criptico titolo numerico: "224612072104".

Con la sua abbondanza di potenziali vittime nei numerosi coloni, Alien: Covenant potrà godere di alcune sequenze davvero sanguinose e i terribili Xenomorfi scateneranno sicuramente il caos in tutta l’astronave.

In Alien: Covenant, i membri dell'equipaggio della nave colonia Covenant, diretti verso un remoto pianeta, scopriranno quello che credono essere un paradiso inesplorato, ma che in realtà è un mondo minaccioso e irto di mostruose insidie aliene.

Alien: Covenant uscirà nelle sale cinematografiche il 19 maggio 2017.