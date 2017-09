Alì Babà e i 40 Ladroni: Martin Campbell alla regia dell'adattamento della fiaba

Come riporta quest'oggi il puntualissimo) è stato scelto per dirigere l'adattamento cinematografico moderno dell'immortale fiaba del, una delle storie del classico

Nel film, un scrittore di romanzi d'avventura viene intrappolato in una cospirazone globale durante una caccia a un'antichità misteriosa, iniziata dopo la scoperta di una mappa del leggendario tesoro di Ali Baba trovata tra i lasciti del padre. Il protagonista collaborerà con un brillante cartografo per individuare i manufatti prima che cadano nelle mani dei 40 ladroni, antico culto divenuto nel tempo un potente sindacato internazionale di criminali con posizioni aziendali di alto rango.



Campbell ha detto al riguardo: "Questa è una grande opportunità per girare qualcosa dall'appeal internazionale e con un enorme potenziale per diventare un franchising. Voglio che il film diventi il mio personale Indiana Jones". Alla sceneggiatura troveremo infine David Holstein, per un'uscita nelle sale ancora da programmare.



Che sia l'inizio della nasciata dell'Universo Condiviso della Mille e una notte? Di questi tempi, ormai lo spiammo, non bisogna dare mai nulla per scontato.