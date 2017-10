Alfonso Cuaròn elogia The Shape of Water e aggiorna su Roma

ha avuto modo di vedere, pellicola premiata con il Leone d’Oro al miglior film del collega e connazionalee non ha avuto altre parole che non fossero elogi.

In un’intervista concessa a Variety, il regista Premio Oscar per Gravity ha così commentato la pellicola mentre era presente al Lumière Film Festival di Lione: “Un film straordinariamente sublime e bellissimo. Correte immediatamente a vederlo. È assolutamente sublime”.

Cuaròn è attualmente in fase di post-produzione per il suo nuovo lungometraggio, intitolato Roma. Non si sa ancora nulla riguardo alla pellicola, se non che sarà ambientata nel suo Messico e potrà contare nuovamente sulla fotografia del tre volte Premio Oscar Emmanuel Lubezki. Sappiamo che racconterà un anno di una famiglia della middle-class di Città del Messico.

Il regista ha rivelato sempre a Variety che si sta godendo questo alone di segretezza attorno al progetto: “Non voglio rivelare nulla perché non voglio ingannare nessuno su cosa sarà o cosa non sarà. Tutto quello che posso dirvi è che è stato come lanciarsi nell’oceano, e questo film era il mio giubbotto di salvataggio. A causa della natura del progetto, sarà una post-produzione piuttosto lunga. Ci stiamo lavorando da mesi ormai”.