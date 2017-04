Aladdin: Will Smith in lizza per interpretare il Genio

L'attore(Suicide Squad, Men In Black) potrebbe interpretare il Genio nell'adattamento cinematografico in live-action didella Walt Disney Pictures; è quanto riporta l'autorevole Deadline. Smith sarebbe semplicemente in lizza, al momento, e non sarebbero iniziate nemmeno le trattative.

L'attore era stato già in lizza per un ruolo in Dumbo di Tim Burton, sempre Disney, ma le trattative erano andate in fumo quasi immediatamente. Sarà interessante scoprire se, questa volta, Smith accetterà la parte. Il personaggio animato è diventato iconico nel corso degli anni, anche grazie alla straordinaria performance dell'indimenticabile Robin Williams.

Questa è la prima news sul casting di Aladdin che sentiamo; attualmente sono in corso quelli riguardanti i personaggi di Aladdin e Jasmine. Guy Ritchie dirigerà l'adattamento cinematografico su uno script di John August (Big Fish).

La pellicola non ha una data di uscita ma le riprese inizieranno in estate.