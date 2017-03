Aladdin: le riprese dell'adattamento live-action cominceranno quest'anno

Non è un segreto che lastia puntando sugli adattamenti cinematografici live-action dei suoi classici d’animazione, soprattutto visto i successi che sta registrando in questo ambito, esembra essere in cima alla loro lista.

Lo studio ha ingaggiato il regista visionario Guy Ritchie (Sherlock Holmes, King Arthur: Legend Of The Sword) per dirigere il film. Finora, non vi era alcuna indicazione su quando sarebbero cominciate le riprese di Aladdin, e tra La Bella e la Bestia e Il Re Leone a tenere occupata la Disney nel prossimo futuro, molti pensavano che avremmo dovuto attendere un po' di tempo prima di poter sentire qualche novità sull’adattamento di questo amatissimo cartone animato.

Questa settimana però, è arrivata indirettamente una piacevole notizia che ci svela quando cominceranno le riprese di Aladdin: tra soli pochi mesi. Questo mercoledì è stato pubblicato su Twitter un annuncio di casting, in cui si cercano un attore e un’attrice del Medio Oriente, in grado di cantare e possibilmente ballare. Si tratta di un casting aperto, il che significa che chiunque può candidarsi per i ruoli, e riguarda i ruoli principali di Aladdin e Jasmine.

Alla fine dell'annuncio, viene rivelato che le riprese cominceranno molto prima del previsto. Le prove per il film inizieranno nel mese di aprile, e le riprese vere e proprie inizieranno nel Regno Unito a partire da luglio 2017 fino a gennaio 2018. Questo casting call pone anche anticipatamente fine a qualsiasi potenziale polemica sull’etnia dei protagonisti della pellicola, in quanto dimostra che stanno cercando per i ruoli principali del film degli attori di origine Medio Orientale.

In questo momento, la Disney si sta preparando per il lancio del suo ultimo adattamento live-action, La Bella e la Bestia. L’iconico film d'animazione tornerà al cinema in una versione rivista e corretta con gli attori Emma Watson e Dan Stevens ad interpretare Belle e la Bestia.

La Bella e la Bestia sarà rilasciato nelle sale cinematografiche statunitensi il 17 marzo 2017.