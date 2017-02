Aladdin: novità sul film dal producer Dan Lin

Sembra un periodo molto florido per la Disney sul fronte live-action. Sono molti i Classici Disney che negli ultimi anni hanno visto arrivare sul grande schermo la versione in carne ed ossa delle avventure che hanno fatto innamorare generazioni di bambini. Uno dei futuri progetti più chiacchierati è attualmente la versione non animata di

Dopo aver annunciato lo scorso ottobre che Guy Ritchie sarà alla regia del film, arrivano adesso importanti novità direttamente dalle parole del producer del film, Dan Lin.

Lin ha raccontato a Collider alcuni aspetti del film, che conterrà molti numeri musicali:"Scopriremo nuovi talenti e sarà molto impegnativo perchè non dovranno solo recitare ma anche cantare."

Lin si è soffermato sul lavoro della Disney sotto quest'aspetto:"Secondo me stanno svolgendo un lavoro splendido, da Cenerentola a La Bella e la Bestia, visto recentemente e a mio avviso eccellente. Hanno alzato l'asticella e con Aladdin dovremo superarci."

La sceneggiatura di Aladdin sarà scritta da John August. Dan Lin produrrà il film e tornerà a collaborare con Guy Ritchie dopo aver realizzato insieme i due capitoli cinematografici di Sherlock Holmes.