Aladdin: Marwan Kenzari sarà Jafar nell'adattamento in live-action

Il cast di, l'adattamento cinematografico in live-action della Walt Disney Pictures, sta 'crescendo' sempre di più, il che ci porta a pensare che sarà uno dei prossimi film della Disney a ricevere una release "più vicina".

L'attore Marwan Kenzari è stato scelto da Guy Ritchie per dare il volto al malefico Jafar; attualmente le trattative sono in corso tra l'attore e la Disney. Kenzari è stato visto di recente ne La Mummia e Ben-Hur, e sarà nel cast di Assassinio sull'Orient Express. Oltre a lui, l'attrice Nasim Pedrad è salita a bordo del progetto in un ruolo creato ad hoc per il film: Mara, amica di Jasmine.

Come vi abbiamo svelato, Mena Massoud sarà Aladdin nella pellicola mentre Naomi Scott (Power Rangers) interpreterà Jasmine; toccherà a Will Smith dare vita al Genio.