Aladdin: il live action della Disney sarà un musical super esplosivo!

Il film Disney, diretto da(Sherlock Holmes), avrà una importantissima componente musicale e tutti sono più che entusiasti della notizia.

Il presidente della motion pictures production della Disney, Sean Bailey, ha dichiarato sul regista che: "Guy ha mostrato interesse nel fare un film Disney e ne abbiamo parlato molto. Quando il discorso si è orientato su Aladdin, ha detto, "Io racconto storie di furfanti di strada, è questo che so fare. E Aladdin è proprio il classico furfantello di strada che fa del bene".Guy ha la sua personale versione di quella storia, ma vuole onorare e rispettare quella Disney, prima di tutto. Non vogliamo un programma prestabilito per queste cose perché potrebbe indirizzare a senso unico la nostra creatività. L'idea di un musical ad alto impatto energetico di Guy Ritchie ci è sembrato tipo: Oh, non abbiamo mai fatto nulla del genere prima!"

Sean Bailey si dimostra altresì certo che questa sia la direzione giusta e il pubblico accoglierà calorosamente anche questo nuovo film che si aggiungerà alla serie di successi che sono stati Il Libro della Giungla e l'attualmente al cinema La Bella e la Bestia.

Aladdin inizierà le riprese nel 2017.