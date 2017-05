Aladdin: Guy Ritchie parla della possibilità che Will Smith interpreti il Genio

Come sappiamo, il registagirerà il live-action Disney,. Da un po' di tempo girano voci che vorrebberocome interprete del Genio della Lampada. Sarà vero?

Come altri live-action di successo, anche Aladdin sembra avere ottime possibilità di riuscita. Il film si baserà sul film di animazione del 1992 e i casting per trovare Aladdin e Jasmine non sono semplici, figuriamoci trovare chi interpreterà il genio!

Nel cartone animato versione originale, il genio aveva la voce di Robin Williams, non è quindi semplice prendere sulle spalle una pesante eredità come quella. Tuttavia il carisma di Smith potrebbe essere adatto perché possa ben accostarsi al ruolo.

E! News ha chiesto a Richie qualcosa sul casting e la risposta del regista è stata interessante: "Non posso dirvi nulla, cioè, a me piace moltissimo Will Smith" ha detto sorridendo. "Mi farebbe molto felice fare il film con lui, ma tutto il progetto è interessante, non vedo l'ora di iniziare!"

Se Smith sarà ingaggiato, sicuramente verrà affiancato da due attori sconosciuti mediorientali. Immaginate ottenere il ruolo di Aladdin e Jasmine, e fare il gran debutto al fianco di una superstar come Smith, non sarebbe pazzesco?