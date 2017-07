Aladdin: difficoltà nel casting dei protagonisti del remake di Guy Ritchie

I casting per la ricerca dei volti protagonisti del remake in live-action disono aperti da marzo e sembra che la Disney stia incontrando non poche difficoltà nella scelta.

Oggi, infatti, l’Hollywood Reporter ha rivelato che nonostante gli oltre 2000 attori provinati per vari ruoli, l’ufficio casting non ha ancora bloccato nessuno. Secondo l’articolo, il problema principale risiederebbe nella difficoltà di trovare un volto per Aladdin che sappia sia recitare che cantare. Le riprese avrebbero dovuto iniziare questo mese, ma Guy Ritchie e il suo team saranno costretti a rimandarle ad agosto.

Lo studio sarebbe interessato a volti come Dev Patel (Lions) e Riz Ahmed (Rogue One: A Star Wars Story) per Aladdin, ma le ricerche si estendono anche ad attori esordienti come Achraf Koutet, George Kosturos e Mena Massoud. La Disney è impegnata ad avere un cast perfetto per non sfigurare di fronte al classico d’animazione. Per quanto riguarda la parte di Jasmine, i nomi che circolano sono quelli di Naomi Scott (Power Rangers) e Tara Sutaria (Oye Jessie). Le ultime indiscrezioni – non confermate ufficialmente – davano Tom Hardy nel ruolo di Jafar e Will Smith in quello del Genio.

Il film non ha ancora una data d’uscita ufficiale.