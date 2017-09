Aladdin: Billy Magnussen è nel cast dell'adattamento cinematografico

La Walt Disney Pictures continua la pre-produzione dell'adattamento cinematografico in live-action di, film d'animazione cult del 1992, che sarà trasposto su pellicola dal regista

The Hollywood Reporter conferma che l'attore Billy Magnussen (Into the Woods) è salito a bordo del progetto; il suo ruolo è ancora top-secret ma, a quanto pare, darà il volto ad un personaggio creato appositamente per la pellicola.

Come confermato dalla Disney, sarà Mena Massoud (Jack Ryan) ad interpretare Aladdin nell'adattamento mentre la parte del Genio è affidata Will Smith (Suicide Squad); la giovane Naomi Scott (Power Rangers), invece, interpreterà Jasmine.

Oltre a loro ci saranno Numan Acar (Prison Break) come Hakim, Nasim Pedrad (New Girl) nei panni di Mera, un altro personaggio originale, e, infine, Marwan Kenzari (La Mummia) sarà il villain Jafar.