Al via le riprese del sequel di Avengers: Infinity War

E' l'inizio della fine. Cosi recita la didascalia alla foto postata daisu Instagram per annunciare l'inizio delle riprese del sequel di, attualmente ancora senza un titolo, che arriverà nei cinema a partire da maggio 2019.

Quello che vediamo qui sotto è un guanto viola che potrebbe appartenere all'Occhio di falco di Jeremy Renner, un personaggio che verrà esplorato maggiormente in questa coppia di pellicole, oppure ad altri personaggi come Captain America.

La pellicola seguirà gli eventi di Avengers: Infinity War, attesissimo per il maggio 2018, in cui i supereroi dell'Universo Marvel dovranno unirsi per fronteggiare la minaccia di Thanos (Josh Brolin), un despota galattico pronto ad usare il Guanto dell'Infinito per i suoi loschi scopi.