Al box-office mondiale Universal Pictures supera i 4 miliardi di dollari!

Grande risultato ottenuto al box-office mondiale per la Universal Pictures , che per la seconda volta nella sua lunga storia è riuscita a superare la soglia dei 4 miliardi di dollari d'incasso al botteghino in tutto il mondo. Si tratta anche del record d'incassi nel 2017, grazie anche a grandi risultati come Fast & Furious 8.

L'ottavo capitolo del franchise con protagonista Vin Diesel ha fatto registrare la più grande apertura di sempre con un incasso di 443,2 milioni di dollari, con un incasso globale che è arrivato ad attestarsi a 1.239 miliardi di dollari, sesto film nella storia del cinema a superare il miliardo di dollari al box-office internazionale.

Per quanto riguarda altri titoli targati Universal, Cattivissimo Me 3 ha fatto registrare 732,5 milioni di dollari nel mondo. Nella classifica si posizionano anche La Mummia, Sing, Cinquanta Sfumature di Nero e Split di M. Night Shyamalan.