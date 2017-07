Akiva Goldsman in Paramount Pictures: "Rainbow Six, Avengelyne e molto altro!"

È il puntualissimoa riportare quest'oggi la notizia di un accordo siglato tra lo sceneggiatore e regista) e laper un futuro biennio di primissimo piano.

Secondo quanto riferito al sito, Goldsman sarebbe destinato a produrre diversi franchise, adattare una serie di romanzi young-adult e dirigere un adattamento cinematografico di Avengelyne, fumetto creato da Rob Liefeld, uno dei papà di Deadpool.



Tra questi progetti ci sarà anche una trasposizione del romanzo Rainbow Six di Tom Clancy, scritto nel 1999 e già adattato nel famoso videogioco. La storia del romanzo è incentrata su John Clark, un personaggio introdotto nella serie letteraria dedicata a Jack Ryan. Lo script sarà firmato da Josh Appelbaum e Andre Nemec, e vedrà Clark a capo di una task force specializzata nella lotta al terrorismo. Si vocifera che ci siano già stati presi contatti con Ryan Reynolds per il ruolo principale.



Goldsman sarà al timone anche dell'adattamento cinematografico della serie di romanzi YA Ologies, che include "Alienology", "Dragonology", "Monsterology", "Vampireology" e molti altri. I libri sono presentati come una sorta di enciclopedia su determinate leggende, scritti dall'autore Dugald Steer. Dragonology è ad esempio rimasto in vetta alla classifica dei Best Seller per ragazzi del New York Times per 76 settimane. Per la serie, Goldsman istituirà una writers room dedicata.



Infine, come dicevano, il cineasta dovrebbe dirigere anche Avengelyne, basato sulla storia di un angelo che combatte diavoli e mostri di ogni sorta. È in realtà caduta dopo aver tentato di affrontare il diavolo all'Inferno ed è stata spogliata dei suoi poteri, nonostante mantenga intatta la sua forza angelica e usi il suo sangue per compiere "miracoli".



Non vediamo l'ora di saperne di più su tutti questi nuovi e interessanti progetti.