Akira: la Warner Bros. sta corteggiando due registi?

Sembra che la Warner Bros. Pictures stia per 'resuscitare' uno dei progetti che ha, spesso, tentato di realizzare, con insuccesso. Stiamo parlando dell'adattamento cinematografico di

Sulla scia di quel che ha fatto la Paramount Pictures con l'adattamento di Ghost in the shell, sembra che la Warner abbia deciso di 'riprovarci'. Secondo Jeff Sneider di Meet the Movie Press lo studio starebbe corteggiando ben due registi per affidargli la regia del progetto.

I nomi sarebbero David Sandberg, regista dell'horror Lights Out, e Daniel Espinosa (Life - Non Oltrepassare il limite). Sebbene Sandberg sembri la scelta più ovvia, visto il suo trascorso con la Warner Bros., non è da escludere la possibilità Espinosa, in quanto il regista sembrerebbe piuttosto interessato.

Vi terremo aggiornati.