Akira: Taika Waititi non sceglierebbe un cast di star "bianche" per il film

, regista diha dichiarato che se sarà lui a prendere il comando del progetto, più volte rimandato, di Akira , ilnon sarà bianco e i protagonisti di certo non famosi.

Ci sono delle voci online da un po' di tempo che vorrebbero Taika Waititi al comando della pellicola live-action Akira. E' stato lo stesso regista a dire ad IGN in una recente intervista che è stato contattato per la regia del film. Non ha voluto dire cosa ha risposto ma, se ci lavorasse, non si baserebbe sull'anime, bensì sul classico manga.

"Mi piacciono i libri. Mi piace anche il film ma non farei un remake. Farei un adattamento dei libri. Ok, sì, ammetto di averne parlato con qualcuno (della direzione)."

Tempo fa uscirono i nomi di attori come Garrett Hedlund e Kristen Stewart come possibili protagonisti del live-action ma Waititi ha detto che no, non andrebbe nella direzione delle star bianche di Hollywood:

"Secondo me andrebbero scelti dei teenager asiatici, nessun nome famoso no, ma talenti sconosciuti. Mi piacerebbe che fosse molto vicino alla versione originale del manga."

Che ne dite? E' una buona idea secondo voi? Ditecelo nei commenti!