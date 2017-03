Akira: Jordan Peele in lizza per la regia?

La Warner Bros. Pictures sembra sempre più intenzionata a riesumare uno dei progetti a lungo rimandati:. Secondo il The Tracking Board, la Warner starebbe discutendo della possibilità con svariati registi.

Ma tra questi ci sarebbe un frontrunner: Jordan Peele (Get Out). A quanto pare, la Warner avrebbe corteggiato a lungo il regista, anche a fronte del suo film che è stato un grandissimo successo. Secondo i report, gli altri registi in lizza sarebbero David Sandberg, regista dell'horror Lights Out, e Daniel Espinosa (Life - Non Oltrepassare il limite).

Andrew Lazar e Marco Ramirez hanno scritto la sceneggiatura.

Il progetto sull'adattamento cinematografico di Akira è in fase di sviluppo da anni, ma ogni volta è stato cancellato dalla Warner per svariati motivi.