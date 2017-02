Aftermath: online il trailer del nuovo film di Arnold Schwarzenegger

Laha rilasciato da pochi istanti il trailer per il suo prossimo film che porta il titolo die che porterà nuovamente sui grandi schermi, al fianco dell'attoree di. Come sempre, potete guardare comodamente il filmato, dopo il salto, in calce alla notizia.

Ispirato a fatti realmente accaduti, Aftermath racconta una storia di colpa e di vendetta in cui le vite di due sconosciuti diventano inestricabilmente legate a causa di un incidente aereo devastante dopo che l'errore di un controllore del traffico aereo, impersonato da McNairy, provoca la morte della moglie e della figlia di un caporeparto della costruzione che avrà il volto di Schwarzenegger.

Prodotto dall'acclamato regista Darren Aronofsky, la sceneggiatura di Aftermath è stata scritta da Javier Gullón, noto per Enemy, mentre alla regia troviamo Elliott Lester.

La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche e in VOD il 7 aprile.