Adrift: Shailene Woodley in lizza per il film di Kormákur

Oggi, presidente della, ha annunciato che la compagnia sta chiudendo le trattative finali per produrre e distribuire, una vera storia di sopravvivenza in mare diretta daconin trattative per entrare nel cast.

Adrift racconterà la storia vera di Tami Oldham. La ragazza, dopo aver perso la memoria a causa dell'uragano più violento nella storia dell'Oceano Pacifico, si risveglia dopo la catastrofe trovando il suo fidanzato Richard Sharp gravemente ferito. La loro barca è distrutta e non hanno nessun mezzo per chiedere aiuto. Lentamente i ricordi di Tami ritornano, ma il porto più vicino è a 1.500 miglia. Tami deve correre contro il tempo per salvare se stessa e l'unico uomo che abbia mai amato. Mentre i flashback ci raccontano la bellezza dell'inizio del loro amore, il film è la vera storia dell'incredibile viaggio di una coppia all'insegna della sopravvivenza.

Adrift è stato scritto da Aaron & Jordan Kandell. Kormákur dirigerà e produrrà il film sotto la sua compagnia RVK Studios con la produzione che dovrebbe iniziare nel mese di giugno 2017. Aaron Kandell e Giordania Kandell saranno i produttori, mentre la STXinternational distribuirà il film nel Regno Unito e presenterà il progetto ai distributori a Berlino all'EFM.