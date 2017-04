Adrift: Miles Teller in trattative per affiancare Shailene Woodley nel film

è entrato ufficialmente in trattative con la produzione diper unirsi al cast al fianco della già annunciatanel nuovo film di).

Come scrive l'Hollywood Reporter, la storia del film racconterà di una donna che parte per un viaggio a vela verso Tahiti con il suo fidanzato, ma vittime di una tempesta di proporzioni gigantesche, la loro imbarcazione verrà distrutta e la protagonista si ritroverà dispersa e sola in mezzo al mare. Nel film ci saranno anche dei flash sulla relazione della coppia mentre la ragazza cercherà di venire a capo della complicata situazione.



Teller dovrebbe interpretare il ragazzo della Woodley. La sceneggiatura di Adrift è firmata da Aaron e Jordan Kendell (Oceania) e le riprese del film dovrebbero iniziare la prossima estate.