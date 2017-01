Addio a William Peter Blatty, autore de L'Esorcista: aveva 89 anni

Se ne è andato, nella giornata di ieri,, storico autore del romanzodel 1971 e della sceneggiatura dell'omonimo film, diretto danel 1973.

Innegabile che il suo lavoro ne L'Esorcista fu acclamato da pubblico e critica, tanto da far vincere a Blatty l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Tra gli altri lavori dello sceneggiatore ricordiamo anche Uno Sparo nel Buio del 1964 e La Nona Configurazione del 1990; quest'ultimo progetto fu anche diretto da Blatty, che vinse un Golden Globe per la miglior sceneggiatura. Blatty disprezzò L'Esorcista II: L'Eretico, ma realizzò un terzo capitolo (L'Esorcista III) che sì, fungeva da terzo episodio del franchise, ma era anche un adattamento del suo romanzo Legion.

L'autore è venuto a mancare nella giornata di ieri. Aveva 89 anni.