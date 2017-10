[UPDATE] Addio a Tom Petty: il cantautore degli Heartbreakers aveva 66 anni

secondo le ultime indiscrezioni, Petty non sarebbe deceduto ma in condizioni critiche. Vi terremo aggiornati.E' venuto a mancare, famoso cantautore, chitarrista e compositore, noto per essere uno dei rocker statunitensi più famosi e per essere il leader degli. La notizia di un suo malore era stata diffusa da TMZ in giornata, ma non è stata confermata ufficialmente fino a questa sera.

L'artista, nella sua lunghissima carriera, ha lavorato con artisti del calibro di Bob Dylan e con i Traveling Wilburys, band formata da George Harrison, Jeff Lynne e Roy Orbison. L'artista ha esordito nel 1969, con il primo album - titolato Tom Petty and the Heartbreakers - lanciato nel 1974. Da lì numerosi album e canzoni entrate nella storia della musica.

Petty ha anche partecipato, in veste di doppiatore, alla serie animata King of the Hill. Per il cinema, invece, ha partecipato ad Accadde in Paradiso del 1987, diretto da Alan Rudolph, e in L'Uomo del Giorno dopo (1997) di Kevin Costner.

Il suo ultimo album, Hypnotic eye, è uscito nel 2014 e aveva portato a termine un tour per il 40esimo anniversario della sua band.

Petty è stato stroncato da un attacco di cuore. Aveva 66 anni.