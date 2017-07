Addio al premio Oscar Martin Landau, star di Ed Wood e Missione Impossibile

È scomparso a Los Angeles, all'età di 89 anni,, vincitore del premio Oscar al miglior attore non protagonista per l'interpretazione di Bela Lugosi nel film di, al fianco di. Landau nel corso della sua lunga carriera venne nominato tre volte agli Academy Awards e vinse proprio per il film di Burton.

Nato a Brooklyn, da una coppia d'immigrati austriaci d'origine ebraica, Martin Landau inizialmente lavorò come illustratore e fumettista al New York Daily News per poi tentare il provino all'Actors Studio nel 1955, venendo ammesso nel tempio formativo statunitense della recitazione insieme a Steve McQueen.

Quattro anni più tardi inizia a collezionare le prime apparizioni al cinema, recitando in Intrigo Internazionale, del maestro Alfred Hitchcock, e sul piccolo schermo, diventando uno dei protagonisti della serie Missione Impossibile, al fianco della futura moglie Barbara Bain, con la quale recita anche in Spazio 1999.

Tuttavia la carriera di Landau non decolla fino alla fine degli anni '80, quando ottiene un ruolo in Tucker - Un uomo e il suo sogno, diretto da Francis Ford Coppola e interpretato da Jeff Bridges. Il ruolo di Abe Karatz gli procura la prima nomination agli Oscar e un Golden Globe. L'anno successivo arriva la seconda candidatura, grazie a Woody Allen che lo vuole nel cast di Crimini e misfatti.

Divorziato dalla moglie, con la quale ha avuto le figlie Susan e Juliet (al fianco del padre in Ed Wood e maggiormente per il personaggio di Drusilla nella serie cult Buffy - L'ammazzavampiri), Landau nel 1995 ottiene la sua prima e unica statuetta grazie all'interpretazione di un eccentrico Bela Lugosi, star degli anni '30 nelle vesti di Dracula, nel film Ed Wood, dedicato alla vita del "peggior regista di tutti i tempi", Edward D. Wood Jr. (Johnny Depp). Il film rivitalizzò la carriera di Landau, che tornò a collaborare con Tim Burton, doppiando il sig. Rzykruski nel film d'animazione Frankenweenie. Negli ultimi anni recitò al cinema in Entourage di Doug Ellin ed in Rembember di Atom Egoyan, insieme a Christopher Plummer e Bruno Ganz. Landau era ricoverato da alcuni giorni in ospedale a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute.