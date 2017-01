Addio a Miguel Ferrer: l'attore aveva 61 anni

L'attoreè venuto a mancare nella giornata di oggi, riporta Variety. L'attore era uno dei protagonisti della celebre serie televisivain cui vestiva i panni di Owen Granger.

Classe 1955, Ferrer ha partecipato anche ad altri serial nel corso della sua carriera, come Magnum P.I., Chips, Miami Vice, ER e, ovviamente, Twin Peaks, nel ruolo di Albert Rosenfield.

Ferrer ha anche prestato la voce a numerosi cartoon in madrepatria, come Superman: The Animated Series, Robot Chicken, The Batman, Thundercats, The Spectacular Spider-Man e Adventure Time, o film come Mulan, Rio 2 e Beverly Hills Chihuahua 2.

Al cinema lo ricordiamo per la sua partecipazione al cult RoboCop, Star Trek II, Traffic, Mr. Magoo e, più recentemente, Iron Man 3.

Ferrer apparirà prossimamente anche nella nuova stagione di Twin Peaks, dove ha ripreso il ruolo di Albert Rosenfield.

L'attore è morto di cancro. Aveva 61 anni.