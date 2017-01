Addio a John Hurt: l'attore aveva 77 anni

Nella giornata di oggi è venuto a mancare l'attore. Classe 1940, Hurt aveva esordito in The Wild and the Willing di Ralph Thomas nel 1962.

Conosciutissimo anche per i suoi ruoli a teatro, Hurt si era fatto notare nel 1966 per Un uomo per tutte le stagioni. Nel 1976 partecipa a The Naked Civil Servant, film tv che gli vale il British Academy Television Award come miglior attore.

Ma è nel 1978 che Hurt ottiene una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista per Fuga di mezzanotte; nella sua carriera ne otterrà un'altra, nel 1980 come miglior attore protagonista per The Elephant Man.

Tra gli altri ruoli da ricordare quello in Alien (che poi lui stesso trasformò in parodia nella commedia Balle Spaziali), Harry Potter, l'adattamento cinematografico di 1984 e quello di V per Vendetta. Hurt ha anche dato il volto al "War Doctor" in Doctor Who.

L'attore aveva 77 anni.