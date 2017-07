Addio a John Heard, star di "Mamma ho perso l'aereo" e "I Soprano"

, noto per aver interpretato Peter McCallister ine nel relativo sequel, è scomparso all’età di 72 anni.

L’attore è stato rinvenuto senza vita in un hotel a Palo Alto, California, dove si stava riprendendo in seguito a un intervento alla schiena. A renderlo noto è stato l’ufficio del medico legale che non ha tuttavia rivelato la causa della morte (probabile un’overdose di psicofarmaci). Heard era noto anche per il suo coinvolgimento nella serie I Soprano, per il quale aveva ricevuto una nomination agli Emmy.

Il suo volto rimarrà legato a Mamma, ho perso l’aereo e Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, nel ruolo del padre del giovanissimo Macaulay Culkin, rispettivamente del 1990 e 1992, entrambi sotto la regia di Chris Columbus. Prima del successo internazionale di questi due film, Heard aveva interpretato diverse pellicole di indubbio valore, come Chilly Scenes of Winter e Alla maniera di Cutter; fu diretto da Paul Schrader ne Il bacio della pantera, da Martin Scorsese in Fuori orario, da Robert Redford in Milagro e da Penny Marshall in Big, al fianco di Tom Hanks. La sua ultima interpretazione al cinema è del 2013 con Assalto a Wall Street.