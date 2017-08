Addio a Haruo Nakajima, l'attore che animò il primo Godzilla

Diamo l'addio a un'altro personaggio fondamentale che, a modo suo, ha scritto la storia del cinema. Ci lascia, che ha animato il primo

L'attore è morto a causa di una polmonite, aveva 88 anni e, in carriera, oltre ad indossare l'iconico costume di Godzilla, ha partecipato anche alla pellicola I Sette Samurai.

Nakajima era ricoverato già da qualche giorno per via di complicazioni dovute alla polmonite, che l'ha portato via il 7 agosto. L'attore giapponese ha lavorato come stuntman in diverse produzioni sui samurai, per poi arrivare ad indossare i "panni" del dinosauro atomico in ben dodici film, dal 1954 al 1972.

L'anno dopo, nel 1973, Nakajima si ritirò dalle scene e il suo ultimo film fu Tidal Wave, in cui interpretava l'autista del Presidente del Giappone.

Icona del genere, Nakajima ha sempre presenziato alle convention dedicate alla storia del cinema e al genere "mostri".

Un altro giorno triste.