Addio a George Michael, il cantante aveva 53 anni

Come un fulmine a ciel sereno, BBC comunica la scomparsa dell'ex cantante degli. L'annuncio è stato dato per prima dalla Thames Valley Police, secondo cui un'ambulanza è stata chiamata con ugente a Goring nell’Oxfordshire circa alle 14.40.

Secondo le fonti la polizia ha definito la morte 'non sospetta' e, stando al portavoce, George Michael "se ne è andato serenamente". "E' con grande tristezza che confermiamo che il nostro amato figlio, fratello e amico George se ne è andato serenamente nel giorno di Natale a casa sua" spiega il pubblicista di Michael. Ovviamente la causa del decesso non è chiara al momento.

Nato nel 1963, Michael è stato uno dei cantanti più influenti e amati degli anni '80, prima nella band Wham! e poi nella carriera solista. Di recente stava lavorando ad un documentario sulla sua vita titolato 'Freedom'.

Il cantante non ha mai partecipato ad alcun film ma le sue canzoni sono entrate nell'immaginario collettivo e nella colonna sonora di numerose pellicole. Ricordiamo, per esempio, l'esilarante sequenza di Zoolander con Wake Me Up Before You Go-Go o Last Christmas, suonata nei titoli di testa dell'italiano Vacanze di Natale '95. Più recentemente, Deadpool ci ha fatto sapere, nel suo film, di essere un fan di George Michael e degli Wham!, tanto che Careless Whisper era nella colonna sonora del cinecomic.

Il cantante aveva 53 anni.