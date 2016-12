Addio a Debbie Reynolds, mamma di Carrie Fisher: aveva 84 anni

, mamma di, ci ha lasciati quest'oggi. L'attrice, classe 1932, è diventata famosa per aver partecipato al musicaldel 1952.

La lunga carriera della Reynolds si divide tra cinema e televisione. La sua più recente interpretazione è in One for the Money del 2012 per la regia di Julie Anne Robinson; in tv è stata vista, l'ultima volta, nel 2013 in Dietro i Candelabri.

L'attrice sposò Eddie Fisher, dal quale divorziò nel 1959. Quest'oggi TMZ aveva riportato che l'attrice aveva avuto un infarto mentre era a casa di suo figlio, Todd Fisher, per discutere dei funerali della figlia, Carrie. Un'ambulanza è stata chiamata d'urgenza, ma l'attrice non ce l'ha fatta.

Tutto questo, soltanto un giorno dopo la morte di Carrie Fisher.

Todd Fisher ha commentato in questo modo la notizia: "Ora è con Carrie".

Debbie Reynolds aveva 84 anni.