Addio a Chuck Low, il "Morrie" di Quei bravi ragazzi

Secondo quanto riportato dal New York Times,è morto il mese scorso in una clinica del New Jersey all’età di 89 anni. L’attore era principalmente noto per aver interpretato il venditore che si mette nei guai con la mafia indi

Nato nel 1928 a New York, Low era un veterano dell’esercito che in seguito divenne ingegnere specializzato in strumenti per la marina; negli anni Sessanta divenne agente assicurativo per la Lehman Brothers per poi essere tra i responsabili della trasformazione del quartiere Tribeca a New York. È in questo periodo che incontrerà Robert De Niro, con cui strinse una sincera amicizia.

Attraverso De Niro, abbracciò il mondo della recitazione apparendo in The Mission, Re per una notte, C’era una volta in America, Quei bravi ragazzi e in molti altri film e serie televisive, incluso I Soprano.