Addio Christopher Robin: disponibile il nuovo full trailer

Fox Searchlight ha diramato in rete un nuovo full trailer ufficiale per, biopic incentrato sull'autoree la creazione del personaggio di

Diretto da Simon Curtis, Addio Christopher Robin mostra la genesi dei famosi e celebri romanzi di Milne. Dopo la guerra, Milne fu ispirato dall'immaginazione di suo figlio Christopher Robin per scrivere una serie di romanzi che vedevano protagonista un ragazzino, per l'appunto Christopher Robin, ed una banda di comprimari, tra cui Winnie the Pooh.

Domhnall Gleeson interpreterà Milne mentre Margot Robbie sarà sua moglie, Daphne.

Parallelamente, la Disney sta sviluppando un film in live-action su Winnie the Pooh titolato "Christopher Robin".

Il film arriva nelle sale ad ottobre.