Adam Warlock non sarà in Guardiani della Galassia vol.2, ma apparirà in futuro

I fan hanno speculato sulla possibilità di vederein, cinefumetto dei Marvel Studios in arrivo il 25 aprile in Italia, sin da subito. Ma, a quanto pare, il personaggio non ci sarà.

A svelarlo è James Gunn, sceneggiatore e regista del film che ha confermato che Warlock era stato incluso nelle prime versioni del progetto: "Adoro Adam Warlock, è uno dei miei personaggi preferiti. A dir la verità, in un primo trattamento Warlock aveva una parte... questo è uno scoop, penso di non averlo detto a nessuno... era una grossa parte della sceneggiatura, ma poi mi sono accorto che era di troppo. E adoro il personaggio. E adoro quel che abbiamo fatto con Warlock... ma era di troppo e non volevo perdere Mantis, in quanto più organica nella trama. Quindi ho deciso di 'salvarlo' per dopo".

E non aspettatevi di vederlo in Avengers: Infinity War. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha confermato che Warlock sarà parte del futuro dell'Universo Cinematografico della Marvel ma che se apparirà "sarà sicuramente in Guardiani". Quindi, aspettiamoci il personaggio in Guardiani della Galassia vol.3!